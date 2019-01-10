Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçedeki gazetecilere yönelik program düzenledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçedeki gazetecilere yönelik program düzenledi.

TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Genel Sekreter Rahime Yılmaz Acet ve TATSO yönetim kurulu ile meclis üyeleri, ilçede görev yapan gazeteciler için düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kökel, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin bir kamu görevi yürüttüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen özveriyle çalışıyor. İlçemizde de bu önemli görevi yerine getiren, yerel ve ulusal medya temsilcileri yurttaşlarımızın gözü, kulağı, dili olmakta ve kamuoyunun haber alma hakkına da katkıda bulunmaktadır."

Yemek sonrası ilçenin tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı gazetecilere, teşekkür belgesi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:29 Kaynak: AA

Bitlis, Gazeteciler Günü, Eğitim
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