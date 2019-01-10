Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

27 dakika önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını belirtti.

Ünal, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ilkeli ve dürüst yayıncılığı prensip edinmiş, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, fedakarca çalışan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ederim." ifadesini kullandı.

Güneş de mesajında, gazetecinin, toplumun, güvenilir, doğru ve tarafsız haber alması için her daim haber ve bilgi peşinde koştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor, bizlere kesintisiz haber ve bilgi aktarmak için büyük gayret sarf ediyor. Ülkemizin demokrasisinde, dışa açılımında ve milletimizin hassasiyetlerini aktarmada yeriniz çok önemli bir o kadar da değerlidir. Tüm bu çalışmalarınızı basın meslek etiğini gözeterek sürdüreceğinize ve demokrasimize katkınızın daha da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Karabük, Gazeteciler Günü, Güncel
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