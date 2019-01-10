Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

24 dakika önce

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk sundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk sundu.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan dernek başkanı Serap Karaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan süreçten geçildiğini ifade eden Karaoğlu, "Bu ortamda medya temsilcileri olarak bizler de çok önemli bir işlev üstlendiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Meslektaşlarımız halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakarca görev yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Karabük, Gazeteciler Günü, Güncel
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