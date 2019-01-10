Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

20 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Bektaş, burada yaptığı konuşmada, algıyı doğru oluşturmakta gazetecilerin büyük rolü olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarla diyaloğu birebir yapmaya çalıştıklarını anlatan Bektaş, şunları kaydetti:

"Ama yüzde yüz birebir etkileşim mümkün değil. Sizlerin mutlaka araya girmesi gerekiyor. Sizlerin kentteki bu aracılığınızdan memnunum. Umarım bu olması gereken şekliyle devam eder. Önemli olan doğruyu yansıtmayı başarmak ve kafamızın arkasına başka bir şey koymadan her şeyi olduğu gibi vatandaşa ulaştırmaktır. Bunu iyi yapıyorsunuz ve umuyorum ki bu iyilik devam eder."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:16 Kaynak: AA

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