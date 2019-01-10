10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Bektaş, burada yaptığı konuşmada, algıyı doğru oluşturmakta gazetecilerin büyük rolü olduğunu ifade etti.



Vatandaşlarla diyaloğu birebir yapmaya çalıştıklarını anlatan Bektaş, şunları kaydetti:



"Ama yüzde yüz birebir etkileşim mümkün değil. Sizlerin mutlaka araya girmesi gerekiyor. Sizlerin kentteki bu aracılığınızdan memnunum. Umarım bu olması gereken şekliyle devam eder. Önemli olan doğruyu yansıtmayı başarmak ve kafamızın arkasına başka bir şey koymadan her şeyi olduğu gibi vatandaşa ulaştırmaktır. Bunu iyi yapıyorsunuz ve umuyorum ki bu iyilik devam eder."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!