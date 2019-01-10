Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

13 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Köşger, yerel gazetelerin şehirlerin hafızası ve arşivi olduğunu belirtti.

Gazetecilerin özveri ve gayretle çalıştıklarını anlatan Köşger, kent tarihi araştırmalarında basının önemli bir rolü üstlendiğini vurguladı.

Vali Köşger, il genelinde görev yapan gazetecilerin şehrin ekonomik değerlerini vatandaşlara aktarmadaki rolüne de değinerek, "Sizler bu şehrin kalıcı evlatlarısınız, sahiplerisiniz. Bu konuda fikirlerinizi bekliyoruz. Ülkede her yıl 1 milyon insana iş bulunması lazım. Bunun için yatırım yapılması lazım. Yeni iş yerlerinin açılması lazım. Yeni konutlar inşa edilmesi lazım. Dolayısıyla her yıl yüzde 5 bu ülkenin büyümesi lazım. Yüzde 5 büyüme enerjide de yüzde 5 büyüme demektir." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın jeotermal bakımından önemli bir il olduğunu aktaran Köşger, bu noktada yapılacak yatırımların vatandaşa daha iyi aktarılabilmesi için gazetecilerin de aralarında bulunduğu bir komisyonun kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Vali Köşger, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Aydın, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:37:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]