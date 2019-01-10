Aydın
Valisi Yavuz Selim Köşger
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Kentteki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Köşger, yerel gazetelerin şehirlerin hafızası ve arşivi olduğunu belirtti.
Gazetecilerin özveri ve gayretle çalıştıklarını anlatan Köşger, kent tarihi araştırmalarında basının önemli bir rolü üstlendiğini vurguladı.
Vali Köşger, il genelinde görev yapan gazetecilerin şehrin ekonomik değerlerini vatandaşlara aktarmadaki rolüne de değinerek, "Sizler bu şehrin kalıcı evlatlarısınız, sahiplerisiniz. Bu konuda fikirlerinizi bekliyoruz. Ülkede her yıl 1 milyon insana iş bulunması lazım. Bunun için yatırım yapılması lazım. Yeni iş yerlerinin açılması lazım. Yeni konutlar inşa edilmesi lazım. Dolayısıyla her yıl yüzde 5 bu ülkenin büyümesi lazım. Yüzde 5 büyüme enerjide de yüzde 5 büyüme demektir." ifadelerini kullandı.
Aydın'ın jeotermal bakımından önemli bir il olduğunu aktaran Köşger, bu noktada yapılacak yatırımların vatandaşa daha iyi aktarılabilmesi için gazetecilerin de aralarında bulunduğu bir komisyonun kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.
Konuşmanın ardından Vali Köşger, gazetecilerin sorularını yanıtladı.