Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi yerleşkesindeki Botanik Alakart Restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, basın mensupları ile her zaman koordineli çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Her zaman gazetecilerin desteklenmesi taraftarı olduğunu aktaran Çalış, şunları kaydetti:



"Bu konuda her zaman yanınızdayız. İşbirliği yapmak istiyoruz. Göreve geldiğim ilk günde şunu söylemiştim. Biz önce üniversitemizin konumunu ortaya koyacağız. Sonra hedefler belirleyeceğiz ve üniversitemizi şu an ki durumdan daha üst seviyelere getireceğiz. Bunu tek başımıza yapamayız. Kayseri'nin paydaşlarıyla yani Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, STK'lar ve olmazsa olmazımız basın mensuplarımız ile bunu yapacağız. Birlikte işbirlikleri ile üniversitemizi yükselteceğiz. Kayseri'mizi dünyaya duyuracağız. Üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi açısından sizlerden destek bekliyoruz. Sizler bizim gözümüz, kulağımız ve sesimizsiniz. Bizim yaptığımız faaliyetleri, bizim ortaya çıkarttığımız sonuçları, ilgili yerlere ve halkımıza ulaştırıyorsunuz."



KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da basın çalışanlarının gününü kutlayarak, gazetecilere üniversitelere verdiği destekden dolayı teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Çalış ve Karamustafa, basın çalışanları adına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya plaket verdi.

