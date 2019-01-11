10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
47 dakika önce
Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ankara
'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay
, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Başkan Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gazetecilerle görüştü.
Basın mensuplarının anlamlı gününü kutlayan Duruay, "Zorlu şartlar içerisinde görevini icra eden, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:07 Kaynak: AA
Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
Öğrencisinin Öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in Adı Parka Verildi
TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı
AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı