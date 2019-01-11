Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

47 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Duruay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, gazetecilerle görüştü.

Basın mensuplarının anlamlı gününü kutlayan Duruay, "Zorlu şartlar içerisinde görevini icra eden, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Fatih Duruay, Ankara, Gazeteciler Günü, Güncel
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