10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında, demokrasinin temellerinin sağlamlaştırılması ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde basın mensuplarının ciddi sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiğini belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Hızlı haber alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir. Bunun önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Öte yandan milletlerin algılar üzerinden dürtüldüğü, kimi zaman kaosa sürükletildiği adeta algı savaşlarının yaşandığı günümüzde, basın veya medya çalışanlarımızın, mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini ve ülkenin durumunu göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri, birtakım karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları büyük önem arz etmektedir."

Gazeteciler Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yakalandıkları hastalık ikiz kardeşleri 2 yıl arayla hayattan kopardı
Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi

Son Dakika Haberleri
20:40 Beyin tümörüyle mücadele eden 2 yaşındaki Nisa için radyoterapi talebi - Son Dakika
20:38 Trump: iran'ın saldırılarında abd zayiat vermemiştir - Son Dakika
20:36 Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü - Son Dakika
20:35 Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor - Son Dakika
20:33 Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]