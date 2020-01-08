10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında, demokrasinin temellerinin sağlamlaştırılması ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde basın mensuplarının ciddi sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiğini belirten Yardım, şunları kaydetti:

"Hızlı haber alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir. Bunun önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Öte yandan milletlerin algılar üzerinden dürtüldüğü, kimi zaman kaosa sürükletildiği adeta algı savaşlarının yaşandığı günümüzde, basın veya medya çalışanlarımızın, mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini ve ülkenin durumunu göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri, birtakım karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları büyük önem arz etmektedir."