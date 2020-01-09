10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, gazeteciliğin gönül işi olduğunu, gazetecilerin demokratik hukuk devleti için önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Her zaman gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizler bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin çok daha huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Basın mensuplarımız da aynı düşüncelerle görev yapıyor. Toplumun haber alma hakkının temini, sorunların tespiti ve giderilmesi, huzur ortamının daim olması için gayret gösteriyorlar. Çok zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızın tespit ve önerilerini her zaman değerli buluyor ve önemsiyoruz. Çünkü onların da bizlerin de aynı amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz."

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de basın çalışanlarının demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Toplumsal kalkınmada basının önemli yer tuttuğunu vurgulayan Büyüksimitci, gazeteciliğin kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyona sahip olduğunu kaydetti.

Büyüksimitci, "İnanıyorum ki basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir. Bu anlamda şehrimizde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri başta olmak üzere tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş

Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş da basının aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Basının zorlu ve yıpratıcı çalışma şartları altında görevini sürdürdüğünü aktaran Ürkündaş, doğru, tarafsız, özgür, ilkeli bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
16:08 Bakan Selçuk, engelliler ile devlet korumasındaki gençleri kamuya atama töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
16:08 Arsin OSB'de, çatı tipi güneş santrali hakkında bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
16:08 Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Son Dakika
16:07 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
16:07 'hizmet bayrağını yukarıda tutacağız' - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]