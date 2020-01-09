10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, gece gündüz demeden çalışan medya emekçilerinin bölgede güçlü altyapısı bulunan medya sektörünün gelişmesinde büyük payı olduğunu belirtti.

Nitelikli insan kaynağı ile gelişebilen, büyüyen ve ilerleyen sektörlerin başında gazetecilik mesleğinin geldiğine işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sektörde yetişen insan kaynağının ülkemizin başta büyük illeri olmak üzere diğer bölgelerde de görev alması ayrı bir başarıdır. Trabzon her alanda olduğu gibi basın sektöründe de ülkemizin öncü kentlerinden birisidir. Gazetecilik mesleği, toplumun çıkarlarının gözetilmesi açısından büyük önem taşır. Demokratik ve tüm kurumlarıyla şeffaf bir toplumun en önemli köşe taşlarından biri de özgür ve tarafsız basındır. Bu vesileyle gerektiğinde canlarını hiçe sayarak çok zor şartlarda halkın haber alma hakkı için görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."