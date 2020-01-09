10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, gece gündüz demeden çalışan medya emekçilerinin bölgede güçlü altyapısı bulunan medya sektörünün gelişmesinde büyük payı olduğunu belirtti.

Nitelikli insan kaynağı ile gelişebilen, büyüyen ve ilerleyen sektörlerin başında gazetecilik mesleğinin geldiğine işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sektörde yetişen insan kaynağının ülkemizin başta büyük illeri olmak üzere diğer bölgelerde de görev alması ayrı bir başarıdır. Trabzon her alanda olduğu gibi basın sektöründe de ülkemizin öncü kentlerinden birisidir. Gazetecilik mesleği, toplumun çıkarlarının gözetilmesi açısından büyük önem taşır. Demokratik ve tüm kurumlarıyla şeffaf bir toplumun en önemli köşe taşlarından biri de özgür ve tarafsız basındır. Bu vesileyle gerektiğinde canlarını hiçe sayarak çok zor şartlarda halkın haber alma hakkı için görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Gazeteciler Günü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı 16 yıl önce aldığı otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Haberleri
17:38 Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4) - Son Dakika
17:38 Mersin şehit astsubay köse, tarsus'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
17:34 Vali Aktaş'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:33 ESOGÜ Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yetim, Amerika-İran krizini değerlendirdi - Son Dakika
17:33 Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan Niğde'ye tatlı ziyareti - Son Dakika
16:29 KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Son Dakika
16:22 Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:40:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]