10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karataş, mesajında, gazetecilerin zor şartlara rağmen kamuoyunun aydınlatılmasında ve doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Gazetecilerin büyük özveri içerisinde çalıştığına dikkati çeken Karataş, şunları kaydetti:

"İlimizde görev yapan basın mensuplarımız, yaşanan gelişmeleri doğru ve tarafsız şekilde haberleştirerek kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlamaktadırlar. Bu duygu ve düşünceler ile görevi başındaki değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, ayrıca görevlerini fedakarca yerine getirirken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımıza da Yüce Allah'tan rahmet dilerim."

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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