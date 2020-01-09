10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güner, mesajında demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ve bu anlamda kurumlarla vatandaş arasında bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Basının, ilin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalarla projelerin vatandaşlarla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Günümüz medya teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medya etkinlik alanını genişletmiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç da farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde, dolayısıyla da barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı olduğunu aktardı.

Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun, gözü, kulağı, sesi olma görevini üstlenen, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve demokrasinin sağlıklı işlemesinde büyük rolü bulunan bağımsız ve özgür bir basın, ülkemizin bağımsızlığı ve toplumumuzun özgürleşmesinin de güvencesidir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı doğrultusunda olaylara farklı bakış açısı getirerek, çok sesliliğe ve düşünce özgürlüğüne de katkıda bulunan basın, şeffaf ve açık bir toplum olma yönündeki çabalara da bu işleviyle destek olmaktadır. Doğru ve tarafsız haber verme görevini yerine getiren basın mensuplarımızın özverili çalışmalarını takdirle anıyor, görevlerinde başarılar diliyor, tüm basın mensupları ve gazete çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Gazeteciler Günü, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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