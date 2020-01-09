10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Özoğuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Özoğuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.

Özoğuz, VEDAŞ Destek Hizmetler Müdürü Çiğdem Özdemir ve Bilgi İşlem Sorumlusu Evliya Aksöz ile ziyaret ettiği Hakkari bürosu çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özoğuz, basının her alanda önemli yeri olduğunu belirterek, basın mensuplarının yapılan hizmetlerin topluma aktarılması ve yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Mehmet Salih Özoğuz, Gazeteciler Günü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü

Son Dakika Haberleri
22:12 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri... - Son Dakika
22:12 Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı - Son Dakika
22:10 Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi - Son Dakika
22:10 Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü - Son Dakika
22:10 Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:15:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]