10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Özoğuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.

Özoğuz, VEDAŞ Destek Hizmetler Müdürü Çiğdem Özdemir ve Bilgi İşlem Sorumlusu Evliya Aksöz ile ziyaret ettiği Hakkari bürosu çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özoğuz, basının her alanda önemli yeri olduğunu belirterek, basın mensuplarının yapılan hizmetlerin topluma aktarılması ve yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda büyük emeklerinin olduğunu söyledi.