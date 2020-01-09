10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteciler toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörlerdir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan basın kuruluşlarının, kamuoyunun bilgi alma özgürlüğünün kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Şüphesiz, toplumun haber alma özgürlüğü ile basının güvenilirliği ve tarafsızlığı doğru orantılı olmak durumundadır. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle toplumu aydınlatma görevi yapan gazeteciler çok önemli ve bir o kadar da fedakarlık isteyen bir mesleği temsil etmektedir. Bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim"

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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