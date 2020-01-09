10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ekinci, kamuoyunun vicdanı, milletin gözü, kulağı ve sesi olan tüm basın mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti.

Birlikte yaşamanın vazgeçilmez kurumlarından biri olan medya ve iletişimin, düşünce, ifade ve haber alma hak ve hürriyetinin en etkili aracı olduğunu aktaran Ekinci, "Kamu hizmeti misyonu ile basın, kamu kurumları ile vatandaşlarımız arasında bilgi akışını sağlayarak, bireysel ve toplumsal menfaatlerin korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ekinci, gelişmeleri, özel hayat ve kişilik hakları gibi değerleri koruyarak, doğru, tarafsız, hızlı, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaşan basının, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli rolü bulunduğunu belirtti.

Ekinci, şunları kaydetti.

"Yurdumuzun dört bir yanında milletimizin yüce menfaatleri doğrultusunda fedakarca görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basın mensuplarımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2020 yılının iyiliklerin arttığı ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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