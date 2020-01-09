10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında etkili bir aracı olduğunu belirtti.

Basının iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumun aydınlanmasında önemli bir rol üstlendiğini aktaran Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"Tarafsız, özgür ve objektif basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarındandır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi görmektedirler."

Belediye Başkanı Bulut da, basın çalışanlarının her türlü şartlarda doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiğini ve bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Bulut, sorumlulukların bilinciyle kamuoyunu aydınlatmak adına her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarının gününü kutladı.

Mehmet Abdi Bulut, Gazeteciler Günü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Son Dakika Haberleri
23:40 İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 104. yılı - Son Dakika
23:35 Kayseri'de 2 araç kavşakta çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
23:34 ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
23:34 Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
23:24 Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan oldu - Son Dakika
22:04 Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]