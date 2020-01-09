10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, en büyük sorunun sayıları hızla artan işsiz gazeteciler olduğunu belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, en büyük sorunun sayıları hızla artan işsiz gazeteciler olduğunu belirtti.

Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, meslekte yaşanan işsizlik sorununa dikkati çekti.

Son yıllarda Türkiye'de çok sayıda gazetecinin işsiz kalmasının kendilerini üzdüğüne işaret eden Çakır, "Basın, demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerinin korunmasında da önemli görev üstlenmektedir. Basın demokrasinin devamı için ne derece önemli olduğunu herkes, 15 Temmuz'daki hain darbe gecesi ve sonrasında yaşanılan süreçte bir kez daha gördü." diye konuştu.

Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarının bu görevini yaparken yılların biriktirdiği sorunlar ve güçlüklerle karşı karşıya kaldığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Yaşanan ekonomik krizler en çok basın sektörünü olumsuz etkiledi. Son yıllarda çok sayıda gazeteci, işsiz ve sosyal güvenceden mahrum kaldı. Samsun'da son olarak çok sayıda gazeteci, çalıştıkları medya kuruluşlarının kapanması nedeniyle işsiz kaldı. Şehrimizde 2019 yılında 102 olan basın kartı sayısı 52'ye düştü. Basın çalışanlarının çalışma koşulları ve güvencelerinin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kanunlardan kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi bize göre acil çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Basın çalışanlarının özgür bir ortamda, yansız haber yapabilmelerini sağlayacak ve çalışma koşullarını iyileştirecek haklar ve düzenlemeler, çalışanların karşılaştıkları güçlükleri azaltarak, daha verimli çalışma ortamlarına zemin hazırlayacaktır."

Gazeteciler Günü, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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