10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, basın ve yayın organlarının, her zaman demokrasinin en temel taşlarından biri olduğunu bildirdi.

Geleceğin, toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi, bugünün iyice anlaşılmasına ve geçmişin de bilinmesine bağlı olduğunu belirten Gürel, "Doğru bilgilendirme, tarafsızlık ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran gazetecilik mesleği bugünün ve geçmişin anlaşılmasında bu önemli işlevi tarih boyunca sürdürmüştür. Bu sebeple, gazetecilik mesleğinin tarihi insanlık tarihi ile eş tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

Gürel, gazetecilerin dünyadaki hızlı gelişim ve değişimin vatandaşlarla paylaşılmasında gece gündüz demeden görev yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile bu ulvi mesleği Karabük'ümüzde icra eden basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli mensupları nezdinde tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutluluk, sağlık ve başarılar temenni ederken; görevi başında şehit olmuş ya da ebediyete irtihal etmiş olan kardeşlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Dursun Doğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Gazeteciler Günü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
00:16 Ankara ankara'da silahlı saldırı 1 ölü - Son Dakika
00:16 Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri - Son Dakika
00:14 Etiyopya, Mısır ve Sudan arasındaki "Hedasi Barajı müzakereleri" başarısız oldu - Son Dakika
00:12 Başkentte araçtan açılan ateş sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
00:09 Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]