10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şube binasında düzenlenen etkinlikte gazetecilerin gününü kutlayan MÜSİAD Şırnak Şubesi Başkanı Yusuf Bilin, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını söyledi.

Gazetecilerin her türlü zorluğa rağmen haberi en doğru şekilde tüm dünyaya ulaştırmaya çalıştığını belirten Bilin, her zaman gazetecilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Etkinlik sonrası programa katılan basın çalışanlarına plaket verildi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gazeteciler Günü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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