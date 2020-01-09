10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Malatyalı işadamı İzzet Gören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Malatyalı işadamı İzzet Gören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Gören, mesajında basının halkın ortak sesi ve kamuoyunun vicdanı olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadesine yer verdi.


MHP'li Gören'in mesajı şu şekilde:


"Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Çalışan gazetecilerimiz gece gündüz demeden memleketimiz ve ülkemiz için, haber yapıyorlar. Bu kutsal işlerinde vatandaşlarımıza haberleri ulaştırıyorlar. Bu kapsamda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum" - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Gazeteciler Günü, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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