10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için çalışan, hemşehrilerimizin haber alma hakkını gözeterek fedakarca görev yapan, şehrimizin sesi, eli, kulağı olan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden basınımızın kıymetli temsilcilerini rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımıza sağlıklı bir ömür ve başarılar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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