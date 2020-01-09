10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, İstanbul'daki gazetecilerle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, İstanbul'daki gazetecilerle bir araya geldi.

Arısoy, gazetecileri, restorasyonu tamamlanan Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada ağırladı.

Çalışan gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Arısoy, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Arısoy, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu'nun tam ortasında olan askeri lojmanların, 75-80 bin metrekareye tekabül eden bir alanın önümüzdeki günlerde yıkımına başlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelir elde etmek üzere işlemini tamamladı ve sözleşme aşamasındalar. 50 bin metrekare büyüklüğünde bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Millet Bahçesi'nin de ihalesi şu anda ilanda Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak ve 22 Ocak'ta gerçekleşecek. Bu çalışmayı önemsiyoruz. Lojmanların yıkımı biraz zaman alacak çünkü alan içerisinde çok fazla ağaç var ve biz bu ağaçların zarar görmesini istemiyoruz. Bu nedenle yıkım, tedbirli bir şekilde ağaçlara zarar vermeden yapılacağı için biraz vakit alacak."

Kültür Merkezinde Selahattin Kara Retrospektifi "Sanat ve Yaşamın İzinde" isimli sergiyi gazetecilere gezdiren Arısoy, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazeteciler Günü, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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