10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakmak, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, toplumun bilgi ve bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payının bulunduğunu belirtti.

Teknolojinin hızla geliştiği dönemde yeni iletişim imkanları artarken, toplumun doğru bilgilendirilme ihtiyacının daha da fazla önem kazandığına dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımız, her türlü zorluklara katlanarak, gerektiğinde hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Hiç kuşkusuz bu çabalar takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle basın meslek ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm basın-yayın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Erzurum kamuoyunun en önemli parçalarından birisi olan gazeteciler, her alanda kentin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatını sürdürenlere başarılar diliyorum."