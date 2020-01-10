10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Elban, mesajında, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Ağrı'da halkın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Elban, şunları kaydetti:

"İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyunca sahiplenilmesine de büyük ölçüde katkı sunmaktadır."