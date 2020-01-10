10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "10 Ocak Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü"nü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Erin, mesajında, 10 Ocak tarihinin büyük bir vazife bilinci, fedakarlık ve özveriyle çalışmak zorunda olan iki meslek gurubu olan gazeteciler ve idareciler günü olduğunu belirtti.

İki meslek grubunun da vatandaşların sorunlarının çözümü için çabaladığını ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Bu gün vesilesiyle, büyük bir fedakarlık ve türlü zorluklar altında görev yapan, amacı kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek, insanlara faydalı olmak, şehrine ve ülkesine hizmet etmek olan tüm gazeteci dostlarımızı yeniden hatırlıyor, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü' tebrik ediyorum. Kamu idaresi ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören gazetecilerimizin bu önemli günü ile Mülki İdare Amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü de tebrik ediyor, ülkemizin gelişmesi, vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, kamu hizmetlerinin sorunsuz yürütülmesi için büyük fedakarlıklar gösteren vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ve tüm mülki idare amirlerimize aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu başarılarla geçecek bir yıl diliyorum."