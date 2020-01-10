10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıklamasında "Basının kamuoyunun gözü, kulağı ve vicdani kanaati olma gibi önemli bir kamu görevini ifa etmektedir." ifadelerine yer veren Kaymakam Erdoğan mesajının devamında şunları kaydetti:

"İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte bugün insanlar tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş, basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Demokrasimizin güçlenmesine ve açık toplum hedefine ulaşılmasına değerli katkılar sağlayan gazetecilerimizin çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşünceler tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte ve sağlıklı, huzurlu günler diliyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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