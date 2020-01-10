10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Epcim, mesajında, demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesinin, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi bakımından büyük sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Medya faaliyetlerinin bu bakımdan toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal aldığına işaret eden Epcim, Bu anlamda basın mensubunun mesleki sorumluluk ilkelerine bağlı ve toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesinin sadece toplumsal yarar açısından değil, demokrasinin sürdürülebilirliği bakımından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Epcim, toplumu doğru ve eksiksiz bilgilendirme noktasında sorumlu, dürüst ve tarafsız habercilik anlayışı ile basın meslek ilkelerine bağlı kalarak bu hayati görevi zor şartlar altında sürdüren basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Geçtiğimiz yıl görevi başındayken yaşadığı elim kazada hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm basın emektarlarını rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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