10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Gürel, Karabük Polisevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Karabük'te görev yapan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını belirten Gürel, "Kamuoyunun bilgilenme hakkı sizler vasıtasıyla yerine getiriliyor. Bunu yaparken meslek ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yapıyorsunuz." dedi.

Gürel, Karabük'e hizmet vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kamu kuruluşlarımız vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlıyor. Kurumlar arasında diyaloğa önem vermeye çalışıyoruz. Vatandaşın sesi olarak bizlere geri dönüşü sağlayan sizlersiniz. Bizlere vatandaşın nezdinde sorun varsa onları bizlere iletmenizde fayda var." diye konuştu.

Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantının ardından Vali Gürel ve gazeteciler anı fotoğrafı çektirdi.