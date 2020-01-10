10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Gül, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının milletin sözcüsü olduğunu ifade etti.

Kentin tanıtımı noktasında basının önemli bir yer aldığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Gazeteciler gerçekten çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Sizler gerçekten tarifi imkansız işlere imza atıyorsunuz. Yeri geldiği zaman bir dokunuşla bir mazlumun hayatını değiştirebiliyorsunuz. Onun için toplum tarafından saygınlığı çok olan meslekler arasındasınız. Bu kentte yaşayanların yerel basına sahip çıkması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde ücretsiz haber akışı yoktur. Yani bir yerden haber okuma hizmeti alıyorsanız mutlaka bunun bir bedeli vardır. Bu bedel abone olmak ve gazete satın almakla olur. İnşallah bu anlamda yerel gazeteler daha fazla destek alır."

Vali Gül, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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