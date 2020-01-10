10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Funda Kocabıyık, bir restoranda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basın çalışanlarının sadece milletin haber alma hakkının temsilcileri değil aynı zamanda bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, kültürel etkileşimin sağlanmasında ve toplum içerisinde ortak bir anlayışın oluşturulmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, en zor şartlarda toplumda yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan, toplumun ortak sesi olan gazetecilik mesleğinin kamuoyunun vicdanını temsil ettiğini aktardı.

Vali Kocabıyık, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Rektör Savaş mesaj yayınladı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine değinen Rektör Savaş., "Gazetecilik her türlü gelişmeden haberdar olmamızı sağlayan saygın mesleklerden biri olarak kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme işlevini yerine getirmekle sorumlu olan önemli bir güç ve demokrasinin önemli bir unsurudur. İletişim çağını yaşadığımız günümüz koşullarında; güvenilir, tarafsız, doğru ve şeffaf habere ulaşmanın en önemli aracı olan, ülkemiz ve dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olabilmemiz için fedakarca çalışarak gerek ülkemizin ve gerekse güzel ilimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması için emek veren medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.