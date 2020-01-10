10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bazı ziyaretler gerçekleştirildi, mesajlar yayımlandı.

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Sivas'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bazı ziyaretler gerçekleştirildi, mesajlar yayımlandı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Günü"nü kutladı.

Gazetecilerin gününü tebrik eden Erdem, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar."

Ulaş Kaymakamı Akköz'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Akköz mesajında, basın kuruluşlarının faaliyet gösterdikleri bölgenin sesi ve insanların gözü olduğunu belirtti.

Bilgi çağında basının öneminin daha da arttığını vurgulayan Akköz, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal medyanın giderek yaygınlaşması etik değerler ile objektif olmanın da önemini ortaya koymaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu gerçeklerle buluşturan, sahada ter döken sektör çalışanları, farklı görüşlerin seslendirilmesine de olanak sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in mesajı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Yüksel mesajında, gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerin zor şartlar ve sorumluluk duygusu içinde hareket ettiğini aktaran Yüksel, "Suşehri Belediyesi olarak ilçemizde görev yapan ulusal ve yerel tüm gazete çalışanlarına her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. İki tane günlük gazetenin yayınlandığı ilçemizde, ulusal basın mensupları da görev yapmaktadır. Bu bağlamda ilçemizde görev yapan ulusal ve yerel gazete çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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