10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Alaplı ilçesinde, 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Alaplı ilçesinde, 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Alaplı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Vedat Yılmaz, zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin gününü kutladı.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı da konuşmasında basına desteği ve basının görevini yapmasına sağladığı kolaylıktan dolayı Kaymakam Vedat Yılmaz'a teşekkür etti.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığından etkinlik

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığınca, 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Başkanı Zeki Tosun, gazetecilerin 10 Ocak Çalısan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Zonguldak'ta 9 aylık dönemde belediye başkanlarının güzel hizmetler yaptığını anlatan Tosun, parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Polat Türkmen ise Zonguldak havaalanıyla ilgili çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, Filyos projesinin bittiğinde havaalanının kapasitesinin yeterli olmayacağını kaydetti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da havaalanının yerinin değiştirilebileceğini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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