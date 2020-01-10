10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Akşehir'deki yerel gazete, radyo ve Akşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Akşehir'deki yerel gazete, radyo ve Akşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerinde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Akkaya, gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getirdi.

Akkaya Akşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde şunları söyledi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize yaptığınız güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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