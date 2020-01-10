10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, gazeteciliğin, meslek ahlakını ilke edinerek hizmet veren ve özellikle kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan bir meslek olduğunu belirtti.

Toplumsal sorunları karşısında kamuoyu oluşturmak, vatandaşlar ve devlet arasında köprü kurmak gibi önemli misyonları da yüklenen gazetecilerin, demokrasi ve sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi ve gelişmesine katkı sağladığını belirten Vali Sonel, "Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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