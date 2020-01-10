10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Artvin Gazeteciler Cemiyeti ile Artvin Faal Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Artvin Gazeteciler Cemiyeti ile Artvin Faal Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Doruk, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik yeniliklerin, özellikle iletişim ve medya alanında kendini hissettirdiğini söyledi.

Türk basının, teknolojik yeniliklerin sektöre getirdiği değişimleri yakından takip ederek çağa ayak uydurmasının önemli olduğuna işaret eden Doruk, şunları kaydetti:

"Gazetecinin, haber kaynaklarını tarafsızlık, doğruluk, kamu yararını gözetme, kişilik haklarına ve demokratik değerlere saygı gibi mesleki ilkeleri ön planda tutma bilinciyle oluşturması ve paylaşması, insanların haber alma ihtiyaçlarını manipülasyondan uzak doğru şekilde gidermesini sağlayarak daha bilinçli ve gelişmiş bir toplum yapısı oluşmasına katkı sunan önemli bir olgudur. Bu düşüncelerle, toplum için böylesine önemli bir görevi büyük bir fedakarlık ve özveri göstererek, mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle icra eden gazetecilerimizi ve ayrıca bu ilkeler çerçevesinde ilimizde görev yaparak kamuoyunu, barajları ve turizmiyle ülkemizin iftihar kaynağı olan Artvin'den haberdar eden ve Artvin'i tanıtan yerel basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum."

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ve Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Turan Şentürk, ziyareti dolayısıyla Vali Doruk'a teşekkür ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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