10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

AK Parti Muğla Milletvekilli Mehmet Yavuz Demir ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Muğla Milletvekilli Mehmet Yavuz Demir ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, bilginin en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldiğini, doğru bilgiyi işleyen, yerinde ve doğru argümanlar kullanarak toplumun en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayan medyanın, aynı zamanda asla vazgeçilemeyen bir demokrasi gücü olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin doğru ellerde, doğru kaynaklarla, toplumsal kurallara uygun biçimde ifa edilmesi halinde topluma yön veren bir meslek olduğunu vurgulayan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde saygın gazeteciliğin önemi, son yaşanan olaylarla bir kez daha anlaşılmıştır. Basın, aynı zamanda bilgi desteği sağlaması dolayısıyla tüm iş kollarının paydaşıdır. Muğla'mızda görevlerini layıkıyla getiren, basının tüm birimlerinde çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum."

"Basın, çağdaş demokrasi yolunda ifade özgürlüğünün teminatı anlamına gelmektedir"

MSKÜ Rektörü Prof. Hüseyin Çiçek ise mesajında dijital medyanın yaygınlaşması ile enformasyonun denetimsiz dağılımı, doğru bilginin ve ilkeli gazetecilik anlayışının ayırt edilmesini hiç olmadığı kadar güçleştirdiğini belirtti.

Haberin mesleki ilkeleri gözeten gazetecilerin elinden çıkması ve editöryal süzgeçten geçmesi gerekliliğinin daha fazla somutlaştığını ifade eden Çiçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasinin hak ettiği şekilde işlerlik kazanması, gazetecilik mesleki becerilerine ve etik ilkelerine hakim basın çalışanlarının haber üretimine bağlıdır. Bu noktada iyi işleyen basın, çağdaş demokrasi yolunda ifade özgürlüğünün teminatı anlamına gelmektedir. İcra ettikleri görev sebebiyle çok önemli bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarının, çalışma koşullarının çağın gerektirdiği biçimde iyileştirilmesi doğru bilgiye ulaşmamız için elzemdir. Bu itibarla tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çok hızlı bir dönüşümün yaşandığı günümüzde basının çalışma koşullarının çağın gereklerine uygun bir şekilde iyileştirilmesini diliyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AK Parti, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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