10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Benli, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesinde tarafsız, doğru, ilkeli, dürüst ve yapıcı habercilik anlayışıyla zor şartlar altında mesleklerini icra ettiğini belirtti.

Gazetecilerin aynı zamanda vatandaşlarla kurumlar arsında köprü görevi üslendiğini vurgulayan Benli, şunları aktardı:

"Demokrasimizin ilerlemesine fikir ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine katkıda bulunan, şeffaflık ve tarafsızlığı şiar edinen, yapıcı eleştirileriyle hizmetlerimize ivme kazandıran, milli birlik ve beraberlik şuuruyla ülkemizin huzuru adına sağlam bir irade ortaya koyan, özverili, gayretli ve yürekli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener ise kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir şekilde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlar altında uğraş veren basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kızılay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz
Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:03 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya' açıklaması - Son Dakika
00:02 Irak'taki Haşdi Şabi'den "Başbakan'ın emirlerine uyulacak" açıklaması - Son Dakika
00:02 Ordulu öğrencilerin mektubuna Mehmetçikten cevap geldi - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2020 - Son Dakika
00:01 FLAŞ - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:06:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]