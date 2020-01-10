10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selahattin Böçkün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti.

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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selahattin Böçkün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Bingöl Bürosunu ziyaret eden Böçkün, çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Böçkün, yaptığı açıklamada "gazetecilerin çok zor şartlarda görev yaptığını, emeklerinin karşılığı olarak aldıkları ücretin annelerinin ak sütü gibi helal olduğunu" söyledi.

Türkiye'de ve bütün dünyada zor şartlar altında insanların haber alma hakkını yerine getiren gazetecilerin, kamuoyunu aydınlatmada önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Böçkün, "Gazetecilerin verdiği emek gerçekten zordur. Bence inşaatta çalışan bir işçinin alın teri ne kadar helal ise gazetecinin aldığı ücret de benim gözümde o kadar helaldir." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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