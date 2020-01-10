10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Konya'nın bir huzur kenti olduğundan bahseden ve bu huzurun korunması için Emniyet Müdürlüğü olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Aydın, bu doğrultudaki çalışmaların basın kuruluşlarınca kamuoyuna aktarılması noktasındaki desteklerinin altını çizdi.

Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle etkin şekilde mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Aydın, şiddet konusunda da titizlikle çalıştıklarını anlattı.

Emniyet Müdürü Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın zamanda bir gazeteci kardeşimiz 3 kişi tarafından canlı yayında olduğu esnada saldırıya uğramıştı. Biz de hızlı bir şekilde bu saldırının faillerini gözaltına alıp gereken cezayı almalarını sağladık. Diğer yandan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Konya'da Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi'ni kurduk. Bu birimimiz de toplumun temelini oluşturan aile kurumunun korunması, aile içi şiddetin önlenmesi hususlarında etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ise şunları kaydetti:

"10 Ocak tarihinde hatırlanmak güzel. Ancak ne yazık ki mesleğimizin içinde bulunduğu zor durumları göz önünde bulundurarak, bugünü bir bayram havasında yaşayamıyoruz. Başta ekonomik zorluklar olmak üzere mesleki anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Son bir yıl içinde 3'ü merkezde olmak üzere 8 gazetemiz kapanmak zorunda kaldı. Tüm bu zorlukları göz önünde bulundurarak, daha iyi şartlarda mesleğimizi icra etmek arzu ve temennisini taşıyoruz. Yaşadığımız olumsuzlukları dile getirmek için fırsat bulduğumuz bugünde tekraren tüm meslektaşlarımızın gününü tebrik ediyorum. Emniyet Müdürümüz Mustafa Aydın Bey'e de nezaketinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."