10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Çiftçi, kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltıda yaptığı konuşmada, 10 Ocak'ın hem gazeteciler hem de idareciler günü olduğunu söyledi.

İdareciliğin ve gazeteciliğin zor meslekler olduğunu belirten Çiftçi, "Gazetecilik eğer usulüne uygun, basın etik ilkelerine uyularak, doğru ve objektif şekilde yapıldığında kıymetli bir meslek. Çünkü halkımızın gözü kulağı olan bir iş." dedi.

Hem idarecilerin hem de gazetecilerin mesai gözetmeksizin 24 saat hizmet ürettiğinin altını çizen Çiftçi, "24 saat esasına göre gece-gündüz, kar-kış, bayram seyran demeden haber peşinde koşuyorsanız. Biz de mesai gözetmeksizin halkımızın hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Çabamız, gayretimiz ortak. Çünkü hepimiz halkımız için çalışıyoruz. Allah işimizi usulüne uygun yapmayı hepimize nasip etsin." diye konuştu.

Yerel basındaki haberlerden son derece istifade ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "

"Her gün basın bültenlerini okuyorum. Her şeyi duyma, bilme gibi bir durumumuz yok. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. İlde, ilçelerde neler olduğunu sizlerin yaptığı haberler sayesinde öğreniyoruz. Haberleri kesinlikle dikkate alıyoruz, yapılması gerekenleri yapıyoruz. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Kahvaltıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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