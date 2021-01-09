10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2021 15:31
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Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Baskil Belediye Başkan İhsan Akmurat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akmurat mesajında, gece gündüz demeden, zor şartlar altında fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, ülkenin kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaları vatandaşlarla paylaşılmasında önemli katkılarının bulunduğunu belirtti.

Toplumun gözü, kulağı olan gazeteciler hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görevi üstlendiğini kaydeden Akmurat, "Basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, hayatta olan tüm basın emekçilerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Gazeteciler Günü, İhsan Akmurat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika


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