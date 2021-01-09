10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2021 15:55
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütüncü, mesajında, gazetecilerin zor şartlar altında, gece gündüz demeden meslek aşkıyla büyük emek gösterdiğini bildirdi.

Gazetecilerin, hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bilgilendirmek adına önemli görev üstlendiğini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Türk basını, milli mücadele yıllarında milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. Türk Basını 15 Temmuz darbe girişiminde de yine milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmuş, gücünü bir kez daha ispatlamıştır. Öncelikle görevlerini yaparken yaşamlarını kaybeden basın emekçilerini saygı ve minnetle anıyor, tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum."

Öyken: "Gazetecilik demokratik sistemlerin temel taşlarından biridir"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken de bağımsız gazeteciliğin demokratik sistemlerin temel taşlarından biri olduğunu bildirdi.

Salgın sürecinden medyanın olumsuz etkilendiğini, buna rağmen cesaretini kaybetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Öyken, şöyle devam etti:

"Toplumu aydınlatmak, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak ve bilinçlendirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."

Gazeteciler Günü, Antalya, Kepez, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam çok zor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Bana saygı göstermeyen insanlarla çalışmam çok zor         
16:18
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı         
15:57
Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti         
15:39
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı         
15:15
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu         
13:59
"Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi         
13:43
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
'Türk oyunu' dünyada 10 milyon kez indirilerek 170 ülkede ilk 3'e girdi 'Türk oyunu' dünyada 10 milyon kez indirilerek 170 ülkede ilk 3'e girdi         
10:35
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı         
09:47
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 16:23:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei