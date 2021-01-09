10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütüncü, mesajında, gazetecilerin zor şartlar altında, gece gündüz demeden meslek aşkıyla büyük emek gösterdiğini bildirdi.

Gazetecilerin, hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bilgilendirmek adına önemli görev üstlendiğini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Türk basını, milli mücadele yıllarında milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. Türk Basını 15 Temmuz darbe girişiminde de yine milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmuş, gücünü bir kez daha ispatlamıştır. Öncelikle görevlerini yaparken yaşamlarını kaybeden basın emekçilerini saygı ve minnetle anıyor, tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum."

Öyken: "Gazetecilik demokratik sistemlerin temel taşlarından biridir"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken de bağımsız gazeteciliğin demokratik sistemlerin temel taşlarından biri olduğunu bildirdi.

Salgın sürecinden medyanın olumsuz etkilendiğini, buna rağmen cesaretini kaybetmeden çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Öyken, şöyle devam etti:

"Toplumu aydınlatmak, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak ve bilinçlendirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."