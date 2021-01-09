10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öz, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gazetecilerin halkın haber alması için çaba gösterdiğini belirtti.

Gazeteciliğin yorucu bir meslek olduğuna işaret eden Öz, "Demokrasinin olmazsa olmazlarından olan basın çalışanları, haberin doğru kaynaklardan alınmasında ve halkın sorunlarının anlatılmasında önemli bir görev üstleniyorlar. Her meslek gurubundan olduğu gibi gazeteciler de oldukça zor bir sınav veriyor. Algı operasyonlarının oyuncağı olmadan doğru haber için savaş verenler, bu mesleği hakkıyla icra edenlerdir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

DAGC Başkanı Özsoy ise gazetecilerin Kovid-19 sürecinde hasta olma riskini göze alarak görev yaptığını anımsattı.

Özsoy, şunları kaydetti:

"Normal zamanlarda birtakım sorunlarla mücadele eden gazeteciler ve çalıştıkları kuruluşlar, pandemi sürecine özgü sıkıntılarla da karşı karşıya kalmıştır. Devletimizin diğer sektörlere olduğu gibi basın kuruluşları için uygulamaya koyduğu tedbir ve bazı destekler, bir rahatlama sağlamıştır ancak süreçte iş hacmindeki düşüş, gelir kaybına yol açtığından sigorta, vergi, stopaj, kira, işletme giderleri özellikle yerel basını zor durumda bırakmaktadır. Basın işletmelerinin ayakta kalabilmeleri ve en az zararla çıkabilmeleri için tedbirlerin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Rektör Çomaklı da gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarına işaret ederek, "Halkımızı haber alma özgürlüğü için mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emekçilerin gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.