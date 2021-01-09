10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, toplumun haber alma ihtiyacını olabildiğince hızlı şekilde ve en doğru bilgileri aktararak gidermeyi amaçlayan gazetecilerin zor bir mesleğin gereklerini yerine getirmek için özellikle sahada yoğun gayretlerle ve büyük fedakarlıklarla görev ifa ettiğini belirtti.

Kendi meslek ilkelerini belirlemiş olan basın mensuplarının, hukuk kurallarına bağlı, tarafsız, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı şekilde görev yaptıkları sürece toplum nezdinde saygınlıklarını koruduklarını, kamuoyu oluşturma ve geniş kitleleri etkileme güçlerini ellerinde bulundurduklarını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu potansiyelin, devlet ve millet menfaatlerine kullanılması, ülke çıkarlarını her türlü kazancın üzerinde gören, güvenilir ve saygın gazetecilerin meslekte hak ettikleri yerlerde bulunması ise toplumumuzun haklı ve ortak beklentisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, haber yapma işinin vazgeçilmez unsurları olan muhabir, kameraman, foto muhabiri unvanlı gazetecilerimizin, maddi ve manevi çok daha iyi koşullara kavuşmasını temenni ediyor, topluma ve millete hizmet etmeyi vazife sayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."