10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade eden Yalçın, basın mensuplarının kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiklerini aktardı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum."