10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasını sağlayan gazetecilerin toplumdan gelen istekleri yansıtıp kamuoyu oluşturulmasına aracılık yaparak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkı sunduklarını belirtti.

Basın camiasının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri ve kalkınma için yürütülen çalışmaların ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde katkı sunduklarına değinen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Basın mensupları, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sürecinde vatandaşlarımızı bilgilendirmiş, alınan tedbirlerden haberdar ederek salgınla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu süreçte bizlere ve görevlilere yardımcı olan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Basınımızın güçlenmesi, Tekirdağ'ın güçlenmesi demektir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim."

Belediye Başkanı Albayrak'ın mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ise basın mensuplarının her türlü zor koşulda büyük emek ve özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Vatandaşların haber alma özgürlüğü uğrunda zaman kavramı olmaksızın basın emekçilerinin çalıştığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Basın emekçileri, salgın sürecinde de kamuoyunu bilgilendirme konusunda üstün bir gayret göstermiş ve görevlerini layıkıyla yerine getirmişlerdir. Demokrasimizin ayrılmaz bir parçası olan değerli basın emekçilerimizin mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için gerekli imkanlar sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak basın organlarının her anlamda daha iyi hizmet vermesi, basın etik ve ilkelerine uygun bir şekilde kaliteli yayınlar yapması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor, özgür bir ortamda çok daha iyi koşullarda çalışabilecekleri günleri hep beraber görebilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."