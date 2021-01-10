10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle, her yıl 10 Ocak gününün Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Şentürk, "Geçmişten günümüze önemli bir gelişme gösteren medyamız, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, kamuoyuna doğru, tarafsız bilgi akışı sağlama, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda, ilimizde görev yapan ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri başta olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.