10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, vatandaşları doğru bilgilendirme ve kamuoyunu aydınlatma görevlerini fedakarca yerine getiren, milletin vicdanının sesi olan gazetecilerin aynı zamanda demokrasinin gelişimini, olgunlaşmasını ve toplumsal bir denetim mekanizmasının oluşmasını da sağladıklarını belirtti.

Görevini toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren yazılı ve görsel basının demokrasinin yerleşmesinde ve gelişmesinde en etkili araçlardan biri olduğuna değinen Yel, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmada da önemli bir yeri vardır." ifadesini kullandı.

Yel, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden değerli katkıları bulunan, kentin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran, milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan, basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

NKÜ Rektörü Şahin'in mesajı

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin ise kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, ilkeli yayıncılık anlayışının gereği olarak olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden basın çalışanlarının vatandaşla haber arasında iletişim köprüsü görevi gördüğünü bildirdi.

Basın mensuplarının zor şartlar ve kısıtlı olanaklarla fedakarlık mesleği yaptıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Mesleğini başarıyla gerçekleştiren basın mensupları, gayretleri ve özverileri ile her türlü takdiri hak etmektedirler. Üniversitemizde yaşanan tüm gelişmeleri kamuoyuna anlatmamızda bizlere her zaman destek veren; yaptıkları haberler ve yol gösterici yayınlarla üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayan başta Tekirdağ'ımızda görev yapan yerel ve ulusal tüm yazılı, işitsel ve görsel basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar temenni ediyorum."