10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, idarecilerin milletin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle, devletle vatandaş arasındaki bağı kuvvetlendiren ülkenin gelişmesi ve değişmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Asya, şunları kaydetti:

"Mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlar, aileleri ile sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim. Toplumun bilgi edinme ve haber alma ihtiyacını karşılamanın yanında, toplumu aydınlatma, bilinçlendirme gibi önemli bir kamu görevini yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ilkeli ve dürüst yayıncılığı prensip edinmiş, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, fedakarca çalışan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diler, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ederim."