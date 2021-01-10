10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çekin Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner, mesajında, basının, halkın bilgilendirilmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en önemli araçlardan biri olduğunu belirtti.

Basının aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişim sağlamasına katkıda bulunan önemli bir unsur olduğunu kaydeden Öner, "Zorlu koşullarda görevlerini yerine getirerek halkımızın haber alma ve doğru bilgi edinme hakkına katkı sağlayan, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören, işini layıkıyla yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirci de yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.